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Spor

Sörloth, Cisse'yi geride bıraktı

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor karşısında 2 gol kaydeden Sörloth, ligin bitimine 1 hafta kala gol krallığı yarışında Papis Cisse'yi geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:13:00 -
Sörloth, Cisse'yi geride bıraktı

Trabzonspor'un en skorer ismi Alexander Sörloth, Süper Lig'deki Konyaspor maçında 2 kez fileleri sarsarak sezonun bitimine 1 hafta kala gol krallığı yarışında Alanyasporlu Papis Cisse'yi geride bıraktı.

Norveçli golcü, Konyaspor karşısında iki kez ağları sarstı ve bu sezonki gol sayısını 23'ye yükseltti.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sörloth, böylece ligde 22 golü bulunan Alanyasporlu Papis Cisse'yi geçti.

En golcü sezonu

Sörloth, Trabzonspor'da en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, Süper Ligde 23, Türkiye Kupası'nda 6, Avrupa kupalarında ise 2 gol olmak üzere bu sezon toplamda 31 gol kaydetti.

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