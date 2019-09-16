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Sorgun’da 22.dönem pancar alım kampanyası törenle başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bu yıl 22.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
Sorgun’da 22.dönem pancar alım kampanyası törenle başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bu yıl 22.kampanya heyecanı yaşandı.


Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesislerinde düzenlenen törene Sorgun İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk, 2018-2019 pancar alım kampanyasında 6 Ziraat Bölge Şefliğinde 126 köyde, 2 bin 760 çiftçinin 62 bin 960 dekar alanda pancar ekimi yaptığını belirterek “Geçtiğimiz kampanya döneminde 443 bin ton üretim sözleşmesi imzalanmıştır. 380 bin 495 ton fireli pancar tesellüm edilmiş, 333 min ton firesiz pancar işlenmiştir. İşlenen bu pancardan 46 bin 565 ton kristal şeker, 14 bin 700 ton melas, 108 bin 173 ton yaş pancar posası üretilmiştir. Pancar bedeli olarak çiftçimize 92 milyon Tl ödeme gerçekleşmiştir. Bu yıl yani 2019-2020 pancar alım kampanyasında ise 2 bin 880 çiftçimiz tarafından 70 bin 292 dekar alanda ekim yapıldı. Bu yıl ise 375 bin ton pancar işlenecek olan fabrikamızda 53 bin ton kristal şeker, 15 bin ton melas ve 108 bin ton yaş posası üretilecektir. Bu güne kadar çiftçimize pancar bedeline karşılık ayni ve nakdi avans olarak 29 milyon TL ödeme yapılmıştır” dedi.


Sorgun İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş ise konuşmasında, Yozgat Şeker Fabrikamızın 2019-2020 yılı 22’inci pancar alım kampanyasının bugün başlatığını belirterek “Çiftçilerimizin bir yıllık toprağa tohum saçarak, fide dikerek, çapalayarak, sulayarak alın teri dökerek bereketi paraya dönüşebilen bir günde buradayız. Bu yıl açılışı yapacağımız pancar alım kampanyasının Yozgat’ımıza, Sorgun’umuza ve tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”dedi.


Kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasına pancar getiren ilk 4 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Ödüllerin ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak kampanya süresi başladı. Kampanyanın ilk gününde Yozgat Şeker Fabrikası fabrika sahaları önünde çiftçiler uzun kuyruklar oluşturmaları dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
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