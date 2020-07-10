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Spor

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Kulüp başkanı Ergin Gül: "Seçici davranıp istediğimiz oyuncuları almayı başardık"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:54:58 -
Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi başlayacak.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık kontrolleri sonrası oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçeceğini ve ardından takımın sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceğini belirtti.

Bu sezon kadronun tamamını değiştirdiklerini, geçen sezondan daha iddialı bir kadro kurmaya çalıştıklarını aktaran Gül, "Bir yandan genç oyuncuları transfer ederken, özellikle yabancılar konusunda daha seçici davranıp istediğimiz oyuncuları almayı başardık. Şu an 12 kişilik kadromuz var. İki kişilik opsiyonumuz duruyor. Onu da gerekli olan yerde kullanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin Gül, üçüncü bir yabancı oyuncu ile görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

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