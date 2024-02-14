Sony'nin açıkladığı kar rakiplerini kıskandırdı!

Sony üçüncü mali çeyrekte analist beklentilerini büyük bir farkla aştı. Ancak Japon teknoloji devi zayıflayan donanım satışlarını gerekçe göstererek tüm mali yıl için oyun bölümüne yönelik satış tahminini düşürdü.



Sony üçüncü çeyrekte 3,58 trilyon yen gelir beklentisine karşılık 3,75 trilyon yen gelir elde etti.

Faaliyet karı 428,4 milyar yen beklentisine karşılık 463,3 milyar yen oldu.

Sony'nin oyun sektörü, kullanıcıların amiral gemisi PlayStation 5 konsolunu satın almaya devam etmesiyle güçlü kalmaya devam etti. Sony ekim ayından, aralık ayına kadar süren üçüncü mali çeyrekte amiral gemisi PlayStation 5 konsolundan 8,2 milyon adet sattı.