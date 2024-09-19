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Teknoloji Sony'den PS5 Pro açıklaması!
Teknoloji

Sony'den PS5 Pro açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 18:39:00 - 2024-09-19 18:50:59
Sony'den PS5 Pro açıklaması!

Japon teknoloji devi Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro'nun açıklanmasının ardından, bazı kullanıcılar 700 dolar konsola vermektense aynı paraya güçlü bir PC toplamanın daha mantıklı olacağını söylemişti. PlayStation'ın patronu ise çok farklı düşüncelerini paylaştı.

PlayStation 5 Pro'nun duyurulmasının ardından, oyuncular arasında 700 dolar verip konsol almak yerine aynı paraya güçlü bir PC toplamanın daha mantıklı olabileceğine dair tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar bu şekilde daha iyi grafiklerle oyun oynayabileceklerini ve oyunların daha uygun fiyata geleceğini savundular.

PlayStation başkanı Hideaki Nishino bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Deneyimli yönetici Japon basın kuruluşu Nikkei'ye verdiği röportajda konsolların kullanım kolaylığına dikkat çekti. Mobil oyunlarda sıklıkla reklamla karşılaşıldığını ve PC'lerin karmaşık ayarlamalar gerektirdiğini belirtti.

PlayStation Store avantajı

Nishino'ye göre PlayStation kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır halde geldiği için kullanıcıların karmaşık ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Cihaz açıldıktan sonra hemen oyun oynamaya başlanabiliyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre PlayStation'ın patronu ayrıca Sony'nin oyun mağazası PlayStation Store'un tüketiciler için önemli bir artı olduğuna dikkat çekti.

Nishino, PlayStation Store'un daha sezgisel bir deneyim sağladığını ve oyunların kolayca erişilebilir bir şekilde sunulduğunu vurguladı.

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