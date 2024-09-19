Sony'den PS5 Pro açıklaması!

PlayStation 5 Pro'nun duyurulmasının ardından, oyuncular arasında 700 dolar verip konsol almak yerine aynı paraya güçlü bir PC toplamanın daha mantıklı olabileceğine dair tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar bu şekilde daha iyi grafiklerle oyun oynayabileceklerini ve oyunların daha uygun fiyata geleceğini savundular.

PlayStation başkanı Hideaki Nishino bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Deneyimli yönetici Japon basın kuruluşu Nikkei'ye verdiği röportajda konsolların kullanım kolaylığına dikkat çekti. Mobil oyunlarda sıklıkla reklamla karşılaşıldığını ve PC'lerin karmaşık ayarlamalar gerektirdiğini belirtti.

PlayStation Store avantajı

Nishino'ye göre PlayStation kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır halde geldiği için kullanıcıların karmaşık ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Cihaz açıldıktan sonra hemen oyun oynamaya başlanabiliyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre PlayStation'ın patronu ayrıca Sony'nin oyun mağazası PlayStation Store'un tüketiciler için önemli bir artı olduğuna dikkat çekti.

Nishino, PlayStation Store'un daha sezgisel bir deneyim sağladığını ve oyunların kolayca erişilebilir bir şekilde sunulduğunu vurguladı.