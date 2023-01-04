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Spor Sonunda Süper Lig'e geliyor! Her transferde konuşulan isim...
Spor

Sonunda Süper Lig'e geliyor! Her transferde konuşulan isim...

Xherdan Shaqiri'nin yolu sonunda Süper Lig ile kesişiyor. Yıllarca Süper Lig devleri ile anılan Xherdan Shaqiri, Trabzonspor yolunda.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 14:35:00 - 2023-01-04 14:36:20
Sonunda Süper Lig'e geliyor! Her transferde konuşulan isim...

Xherdan Shaqiri'nin yolu sonunda Süper Lig ile kesişiyor. Yıllarca Süper Lig devleri ile anılan Xherdan Shaqiri, Trabzonspor yolunda.

Son şampiyon Trabzonspor, Edin Visca'nın sakatlanması üzerine, adı yıllardır süper lig devleri ile anılan dünyaca ünlü oyuncu Xherdan Shaqiri'yi transfer listesine aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takviye isteği üzerine devreye giren Ahmet Bulut, Xherdan Shaqiri transferinde başrolde. Şampiyonluk iddiasını artırmak isteyen Trabzonspor, hücum bölgesini Shaqiri ile güçlendirmeyi çok istiyor.

Dünya devlerinin formasını giyen ve 2022 Dünya Kupası'ndaki İsviçre performansı ile dikkatleri tekrar üzerine çeken Xherdan Shaqiri, şu anda MLS ekiplerinden Chicago'da forma giyiyor.

Şu anda çok formda olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen Xherdan Shaqiri için Ahmet Bulut'un "Onu istiyorsanız ben ikna ederim" dediği öğrenildi.

Akşam'a göre; MLS ekibi Chicago'ya 7 milyon euroya transfer olan Xherdan Shaqiri, daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti ama şartlar oluşmamıştı. Şu anda Avrupa'ya dönmeyi çok isteyen Shaqiri için transfer harekatı başlatıldı.

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