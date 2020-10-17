Sonunda İsrail’le normalleşeceğiz

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, yolun sonunda İsrail’le normalleşmenin olacağını bildirdi. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü’nün video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katılan Al Suud, “Biz barışa bağlıyız, barış bölge için stratejik bir gereklilik. İsrail’le normalleşme de yolun sonunda bunun bir parçası. Suudi Arabistan’ın 1981’deki önerisi ve Arap Barış Girişimi’nin önerisi de bu” ifadelerini kullandı. Al Suud, “Bu nedenle biz daima normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz. Ancak aynı şekilde Filistin devletini ve İsrail-Filistin barış planını da gerçekleştirmemiz gerek” diye konuştu.



Şu an İsrail ve Filistin’i müzakere masasına döndürmeye odaklanmak gerektiğini belirten Al Suud, kalıcı barış ve istikrara götüren tek yolun İsrailliler ve Filistinlilerin anlaşmasından geçtiğini ifade ederek, bu gerçekleşmezse, bölgede yaranın hep açık kalacağını söyledi. Suudi’nin yakın müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasının ardından Riyad ile Tel Aviv arasındaki yakınlaşma da arttı.