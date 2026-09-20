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Spor Sonunda İrfan Can sonunda! 482 gün sonra gol attı
Spor

Sonunda İrfan Can sonunda! 482 gün sonra gol attı

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Sonunda İrfan Can sonunda! 482 gün sonra gol attı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor maçında fileleri havalandırarak 482 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor’u 8-0 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can Kahveci, 1 gol, 2 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Fenerbahçe’de 6. sezonunu yaşayan İrfan Can, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giymişti. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 482 gün sonra gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 2 gole imza atan İrcan Can, Fenerbahçe’de ise 26 Mayıs 2025’teki Hatayspor karşılaşmasında gole ulaşmıştı. Bu sezon ligde 4’ü ilk 11 olmak üzere 5 maçta süre aldı.

İrfan Can Kahveci, eflatun-sarılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

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