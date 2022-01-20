Sonunda İngilizler de itiraf etti: Orada yeni güç Türkiye

Geçmişte Afrika üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor. Londra merkezli Middle East Eye haber sitesinde yer alan analizde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski sömürge olan ülkelerde etkisini kaybettiği sonucuna varabileceğine dikkat çekildi.

Fransa, Afrika'da etkisiz

Fransa'nın Libya ve Mali'deki politikasının çözüldüğü ve bölgedeki kilit bir askeri oyuncu olan Cezayir ile ilişkileri yanlış ele aldığı vurgulandı.

Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ise Afrika'da aktif olarak ekonomik, ticari ve güvenlik temelinde politikalar izlediği belirtilerek, "Kısacası, Fransız diplomatik algoritmalarının modası geçmiş durumda." denildi.

Libya'da Fransa'nın Hafter'i iktidara getirme planının başarısız olmasının, "Avrupa'nın güvenilirliğini ve çatışmadaki etkisini zedelediği", Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne alan açıldığı ifade edildi.

Analizin devamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımladığı anımsatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Aslında, Osmanlı varlığı, İspanyol işgali sırasında Cezayir'in yerel nüfusunun talebi üzerine geldi. Macron'un tarihi yeniden yazması, hem Cezayir Cumhurbaşkanı'nı (Abdülmecid Tebbun) hem de muhalefetteki isimleri kızdırdı ve Cezayir'in çekişen siyasi gruplarını birleştirdi."

"Türkiye'nin etkisini gözardı edemez"

Kuzey Afrika'da Fransız algoritmalarının 21'inci yüzyıla her zamankinden daha fazla uyum sağlaması gerektiği aktarılarak, ancak sömürgeciliğin ardından bu durumun pek de kolay olmadığına vurgu yapılarak, "Fransa, 2011'e göre daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini göz ardı edemez." denildi.