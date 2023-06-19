Sonunda bunu yaptılar! Yaşlı bakımında robot dönemi

Çin, artan yaşlı nüfusunun bakımını karşılamak amacıyla robotlardan yararlanmaya başlayacak. Shanghai’nin merkezinde yer alan bir huzurevinin müdürü olan Gao Hongjun, yaşlı insan sayısının sürekli arttığı halde onların bakımıyla ilgilenecek personel sayısının aynı ölçüde artmaması dolayısıyla akıllı makinelerin sağlık hizmetlilerinin yükünü azaltma yolunda kullanılmalarının gerekli olduğunu açıkladı. Gao, aksi takdirde görevlilerin aşırı yükten yorgun düşerek yaşlıların bakımını layıkıyla üstlenemeyecek duruma düşeceklerini belirtti.

Çin makamları, bir görevlinin ancak dört yaşlının bakımını üstlenmesini istiyor. Oysa şu anda 8,1 milyon huzurevi sakini için yalnızca 320 bin bakım görevlisi var. Bu, ülkede 1,7 milyon daha bakım hizmetlisine ihtiyaç bulunduğunu gösteriyor. Son yıllarda robot teknolojisinde önemli gelişmelere imza atan Çin’de yakında ‘robot hasta bakıcılar’ görebiliriz. Nitekim ülkedeki robot pazarının önümüzdeki on yıllık dönemde patlama yapması ve 2027 yılında, 2021 yılındaki mevcudun üç katı üretime ulaşılması öngörülüyor.