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Gündem Sonunda başıboş köpeklerle ilgili harekete geçildi! Seçimden önce uygulanacak
Gündem

Sonunda başıboş köpeklerle ilgili harekete geçildi! Seçimden önce uygulanacak

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:26:00 -
Sonunda başıboş köpeklerle ilgili harekete geçildi! Seçimden önce uygulanacak

Hükümet, başıboş sokak köpekleri sorunuyla ilgili düğmeye bastı. 3 bakanlık ortak çalışma ile çözüm üretecek.

Son dönemde peş peşe yaşanan saldırıların ardından, başıboş sokak köpeği sorununa karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak çalışma kararı aldı. Bakanlıklar tek te dünya genelindeki örnekleri inceleyip bir taslak hazırladı. Uygulamanın ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce hayata geçirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN 'ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başı boş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

3 BAKANLIKTAN ORTAK ÇALIŞMA

Sokak köpeği sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üç bakanlık ortak çalışma yaptı. Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın katılımıyla gerçekleşti.
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DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Üç bakanlık tarafından yapılan çalışmada dünyadaki örnekler incelenerek bir taslak hazırlandı. Yapılan araştırmalara göre Avrupa'da sokak hayvanları sayım ve kısırlaştırmanın ardından bölgedeki barınaklara yerleştirilip sahiplendirilmek üzere ilana çıkarılıyor. Verilen süre sonunda sahiplendirilemezse, uyutulma yoluna kadar gidiliyor.

KONTROLSÜZ ARTIŞ SORUNU

Yapılan çalışmada Türkiye'de hayvan popülasyonunun kontrolsüz artışı, yerel yönetimlerin sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi gibi nedenler de belirlendi. Öncelik olarak üç büyükşehir mercek altında alındı.

SEÇİMDEN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Hazırlanan taslak çalışmanın sonuna gelinirken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

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