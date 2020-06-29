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Gündem

"Sonuçları çok büyük olacak" deyip beklenen İstanbul depreminin şiddetini açıkladı

Ege'de yaşanan depremler sonrası açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:38:00 -
"Sonuçları çok büyük olacak" deyip beklenen İstanbul depreminin şiddetini açıkladı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem için gerekli önlemlerin alınmadığını ve deprem gerçeğinin farkına varılmadığını söyleyerek bazı eleştirilerde bulundu. Kanal İstanbul’un Marmara’ya açıldığı kıta sahanlığında canlı faylar olduğunu gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Görür, büyük bir tsunami tehlikesinden bahsetti.

Uzun soluklu, disiplinli, bilimsel yöntemlerle ülkenin belirli katma değerini bu işe verip, bir takım yerleşim alanlarını deprem güvenli hale dönüştürülmesi gerektiğini savunan Görür, "Diyelim ki siz tüm Türkiye’de deprem kuşaklarında yerleşim alanlarını deprem güvenli hale getirmeye çalışırsanız; çok disiplinli, belirli bütçelerle, aralıksız çalıştığınız zaman bile herhalde 20-30 seneden önce dönüştüremezsiniz…" dedi.

Minimum 7.3 şiddetinde deprem geliyor

"Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak" diyen Görür, "Broşür dağıtmakla olmaz. Televizyonlarda en çok izlenen saatlerde kamu spotları yayımlanmalı örneğin" önerisinde bulundu.

 

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Yorumlar

Güney Doğulu

Tsunami gelecekse bunun hesapları yapılmalı. Buna görevde reçete acıda olsa önlemleri alınmalı. Büyük uzman olmaya gerek yok. Derhal tsunaminin etkileyeceği bütün binalar yasalarla boşaltılması gerek. Binamızda bir karış gitmem deyene de sorumluluk imzası arttırılmalı. Uzmanlar deprem eylem planını açıklasınlar. Hergün bu gazetelerin baş gündemi olsun ki, birileri hareketlensin. In şa Allah...
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