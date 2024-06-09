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Eğitim Sonuçlar ne zaman açıklanacak? YKS maratonu sona erdi
Eğitim

Sonuçlar ne zaman açıklanacak? YKS maratonu sona erdi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 13:40:00 -
Sonuçlar ne zaman açıklanacak? YKS maratonu sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, YKS'de iiki oturumun da sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Bugün ise AYT ve YDT oturumları bitti. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre;

YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.

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