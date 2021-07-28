Sonuç ÖSYM gov tr YKS sonuçları! 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ÖSYM
YKS sonuçları son dakika haberi: Üniversite hayali olan milyonlarca aday 26-27 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınavına girdi. YKS 2021 sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM’den merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı.
2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
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2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.
2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.