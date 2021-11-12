  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:44:00 -
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor
Gündem

Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor

Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalı..
İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!
İSLAM

İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!

Youtube’da milli ve manevi değerlere uygun hizmet eden 'Maksat114' kanalı, 35 saniyelik video ile hiç bir bilimsel dayanağı olmayan ateizmin..
Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu
Aktüel

Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu

Salep kış aylarının vazgeçilmez içeceği. Salebi paketle almak yerine aktarlardan sade toz hali alınarak evde pratik bir şekilde hazırlayabil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay