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Sonradan engelli oldu, okçulukla hayata tutundu

Paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın:"Okçuluk zor bir spor ama hiç vazgeçmedim. Kendim için çok güzel bir hikaye yazdım. Şu anda bu hikayemi insanlara anlatıyorum"- "Okçuluğa başlamadan önce tekerlekli sandalye bile kullanamıyordum"

06 Haziran 2019 Perşembe 13:50
Sonradan engelli oldu, okçulukla hayata tutundu

ANKARA (AA) - ZEYNEP ERCAN - Paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın, okçuluk sporuna başladığı günden bu yana kendi hikayesini yazdığını ifade etti.

Yiğit Caner Aydın, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde okurken, 2013 yılında başına stant düştüğünü ve omurilik felci geçirdiğini söyledi.

27 yaşındaki genç sporcu, AA muhabirine, yaşadığı kazanın ardından yaklaşık 2,5 yıl sonra okçuluk sporuyla tanıştığını ve hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Okçuluğa başladığı günden itibaren kişisel gelişiminde fark edilir bir değişim olduğunu belirten paralimpik okçu, "Okçuluk zor bir spor ama hiç vazgeçmedim. Kendim için çok güzel bir hikaye yazdım. Şu anda bu hikayemi insanlara anlatıyorum. İnsanlara örnek olabildiğimi ve ilham verdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Yiğit Caner, okçulukla hayata yeniden başladığına dikkati çekerek, "Okçuluğa başlamadan önce tekerlekli sandalye bile kullanamıyordum. Bu spora başlamamla birlikte fiziksel olarak yeteneklerim arttı. Bunun devamında da kendimi buldum diyebilirim." ifadelerini kullandı.


- Çalışmalarına evinin otoparkında başladı


Pekin'de düzenlenen 2017 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan başarılı sporcu, spor hayatının evlerinin otoparkında başladığını belirtti.

Okçulukla 3 yıldır uğraştığını anlatan Yiğit Caner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftanın 6 günü, günlük 5-6 saat antrenman yapıyorum. İlk zamanlar evin otoparkında antremanlar yapıyordum. Şu an kesintisiz olarak kulübümde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Dünya Şampiyonası'nda derece ve olimpiyat kotası almayı hedefliyorum. Önümüzdeki sene Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda derece yapıp ülkemin bayrağını en yukarıya taşımak istiyorum."


- "Kariyer planlamamı spora yönelik yapıyorum"


Spor kanalında televizyon programı da sunan Yiğit Caner Aydın, "Hayatımı tamamen spora kanalize ettim. Kariyer planlamamı spora yönelik yapıyorum." dedi.

Herkese sporu tavsiye eden Yiğit Caner Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar sahip olduklarının farkında değiller. Sahip olduklarınızın farkında olmaya başladığınızda hayattan keyif alıyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Kendi hayat hikayemden yola çıkarak, yaşadığınız zorluklar nedeniyle pes etmemenizi tavsiye ediyorum."


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:50
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Dünya Şampiyonası
  3. okçuluk
  4. paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın

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