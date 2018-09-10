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Songül Nine düğünde hayat kurtardı! Fenalaşan misafire ilk yardımı yaptı

Çorum’un İskilip ilçesinde gerçekleşen bir düğünde rahatsızlanan kişiye ilk yardımı, düğüne misafir olarak katılan Songül Nine yaptı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:38
Songül Nine düğünde hayat kurtardı! Fenalaşan misafire ilk yardımı yaptı

Çorum'da İskilip’e bağlı Çukurköyde bir düğüne katılan Galip Cemal Göler aniden rahatsızlandı. Talihsiz adamın oturduğu sandalyede bir anda fenalaşması üzerine davetliler başına toplandı. O sırada düğüne bir yakınıyla geldiği öğrenilen Songül Nine, hemen rahatsızlanan adamın yanına giderek vatandaşlardan açılmalarını istedi.

Bir eliyle bastonunu tutan Songül Nine, diğer eliyle fenalaşan şahsın nabzını ölçtü. Göler’in tansiyonundan şüphelenen Songül, şahsın yatırılarak ayaklarının havaya kaldırılmasını istedi. Hastayla sürekli konuşan Songül Nine, bastonuyla ayrıca kalabalığı dağıttı. Hastanın başından bir an olsun ayrılmayan kalabalığa da ilk yardım hakkında bilgiler veren Songül Nine’nin emekli hemşire olduğu öğrenildi.

Köylülerin haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:38
  1. Çorum
  2. İskilip
  3. Düğün
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  6. Songül Nine

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