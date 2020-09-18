Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Batıcı yaşam tarzının toplum ahlakı üzerine meydana getirdiği tahribattan en fazla gençler ve küçük çocuklar etkileniyor.

İletişim kanallarının yaygınlaştığı ve her türlü içeriğe kolayca ulaşılabilen şu dönemde televizyonlardan, internetten, cep telefonlarından ahlaksız yaşam biçimleri topluma empoze edilmeye çalışılıyor.

Toplumun ahlaki değerlerine uygun olmayan yaşam biçimleri kokuşmuş magazin medyası tarafından gençlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

Bu gerçeği son olarak şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun annesine söyledikleri ortaya çıkardı.

Karlı, geçtiğimiz aylarda yeni klip çalışması için oldukça mühtecen bir kıyafet ile kamera karşısına geçmişti.

“Hep bir yerlerin konuşuluyor!”

47 yaşındaki sanatçı ve derin göğüs dekolteli mini kıyafetleri ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. Sosya medya hesabından yazın gittiği tatilden de ‘bikinili’ fotoğraflarını paylaşan Karlı’ya kendi oğlundan ders niteliğinde tepki geldi.

Söz konusu müstehcen fotoğrafları hakkında konuşan Karlı, oğlu Efe’nin de buna tepki gösterdiğini ifade ederek “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!” dedi.

Psikolojik tahribata engel olunmalı

Karlı’nın ahlak dışı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ve fotoğraflar hakkında yapılan çirkin yorumların çocuğun psikolojisini kötü yönde etkilediğini gözler önüne serdi.

Akıllı telefonlarla birlikte artan internet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızda oldukça önemli bir yer edinen sosyal medya patformlarında çocukları koruyacak denetim mekanizmasının bulunmuyor oluşu genç neslin ağır psikilojik tahribatı yaşamasına neden oluyor.