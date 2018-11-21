Soner Yalçın kafayı çıkarttı: Türkçe ezanın nesi kötü?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısında Türkçe ezanı savunan skandal cümleler kullandı.

'Türkçe ibadet' konusunun din dışı gibi algılandığını belirten Soner Yalçın, "Türkçeleştirilmenin başlıca nedeni; yapılan ibadetlerin anlaşılmaması, bir takım ezber bilgiler vasıtasıyla İslam dininin temel kaidelerinin bilinmemesi. Amaç, aydınlık İslam'ı halka öğretmek!" ifadelerini kullandı.

Türkçe ezanın hep siyasi hesaplaşma konusu olduğunu iddia eden Yalçın, bugün ezanın Arapça mı, Türkçe mi okunacağı konusunda ceza hükmü bulunmadığını belirterek, isteyenin istediği dilde Müslümanları camiye çağırabileceğini yazdı.

'Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı?'

Evrensel olan ezanın Türkçe okunmasının, yapılan ibadetlerin anlaşılması için gerekli olduğunu öne süren Yalçın, "Ne diyor Türkçe ezan: “Hadi namaza” diyor. “Namaz uykudan hayırlıdır” diyor. Ne var bunda? İnsanları camiye Türkçe çağırmanın neresi kötü? Yoksa… Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı?" diye yazdı.