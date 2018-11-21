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Soner Yalçın kafayı çıkarttı: Türkçe ezanın nesi kötü?

Türkçe ezanı savunan bir yazı kaleme alan Soner Yalçın, "İnsanları camiye Türkçe çağırmanın neresi kötü?" diye sordu. Yüzyıllarca evrensel dilinde okunan ezanın Türkçe okunmamasını eleştiren Yalçın, "Yoksa… Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı?" diye yazdı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:23
Soner Yalçın kafayı çıkarttı: Türkçe ezanın nesi kötü?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısında Türkçe ezanı savunan skandal cümleler kullandı.

'Türkçe ibadet' konusunun din dışı gibi algılandığını belirten Soner Yalçın, "Türkçeleştirilmenin başlıca nedeni; yapılan ibadetlerin anlaşılmaması, bir takım ezber bilgiler vasıtasıyla İslam dininin temel kaidelerinin bilinmemesi. Amaç, aydınlık İslam'ı halka öğretmek!" ifadelerini kullandı.

Türkçe ezanın hep siyasi hesaplaşma konusu olduğunu iddia eden Yalçın, bugün ezanın Arapça mı, Türkçe mi okunacağı konusunda ceza hükmü bulunmadığını belirterek, isteyenin istediği dilde Müslümanları camiye çağırabileceğini yazdı.

'Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı?'

Evrensel olan ezanın Türkçe okunmasının, yapılan ibadetlerin anlaşılması için gerekli olduğunu öne süren Yalçın, "Ne diyor Türkçe ezan: “Hadi namaza” diyor. “Namaz uykudan hayırlıdır” diyor. Ne var bunda? İnsanları camiye Türkçe çağırmanın neresi kötü? Yoksa… Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı?" diye yazdı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:23
  1. soner yalçın

YORUM YAZ

  • Yunanos Lahmacinos AyranosYunanos Lahmacinos Ayranos9 dk önce
    TC arap baskisindan kurtulmali. Onlardan size hep zarar gelmistir. Biz size daha iyi davranir ve daha cok faydamiz olur. Konstantinopel bizim olursa size ezani söz Türkce okutacagiz.
  • MehmetMehmet10 dk önce
    Bunlar müslümanların ibadet şekline ne karışıyorhadin ordan pislikler
  • Mustafa Heinzmann Mustafa Heinzmann 13 dk önce
    Arapca okundugu icin camiye gitmiyor ve islami terk ettim. Türkce okunsun yine islami secelim.
  • Hasan JörgenssonHasan Jörgensson16 dk önce
    Demirtaş başkana özgürlük, ezan Türkçe okunsun ! Gündem artık budur.
  • MemetMemet18 dk önce
    Türkçe ezanda arapça ezanda okunabilmwli. Türkçe namaza davetin nedi kötü?
  • SelahattinSelahattin19 dk önce
    Bu dönme ne zamandanberi İslamla,ezanla,namazla ilgilenir oldu.Cumhuriyetten kasteddiği neyse onu da yazsın.Herkes iyi bilirki Türkçe ezan tartışması yapanları ne ezan,ne namaz umurlarında ddeğildir.Sadece Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi İslamiyete ve müslimanlara olan nefretlerini açıkça söyleyemiyorlar.
  • MahirMahir21 dk önce
    Bu soruyu sormak için, ya bayağı cahil yada beyinsiz olması gerek!
  • sadisadi24 dk önce
    türkçe olsa arkadaş camiye gidecek ama gidemiyor
  • A.YücelA.Yücel27 dk önce
    Ezanı Türkçe okutanlar, neden "hayyalel felah" kısmını Türkçeye çevirmediler? Haydin kurtuluşa diye çevirmediler?
  • Ali HaydarAli Haydar30 dk önce
    EZANIMA KARIŞMA!!!
  • komünistkomünist34 dk önce
    anlamıyorum, sözcü gazetesinde yazan makale burda ne arıyor, siz de karşı tez koyun onu okuyalım, yeniakit okuyucuları sözcü makalesi mi okumalı
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