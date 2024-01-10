Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!

Yalçın bugünkü köşesinde son dönemde yaşanan olayları konu edindi.

Soner Yalçın, Riyad'da yaşanan Mustafa Kemal provokasyonunun hemen ardından Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'in darbedilmesi ve Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem'in bıçaklanması olaylarına "provoksyon" diye yorumu yapanlara "cahil" hakaretinde bulundu. Yalçın, yazısının bir bölümünde ise Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyonlarca liralık ticari ilişkisinin olduğunu ifşa etti.

Yalçın'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Riyad krizinde gördük; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedef tahtası yapılıverdi. “Neden-sonuç” ilişkisi aranmaksızın peşin hüküm günlerce konuşuldu/konuşuluyor. Kimse sormadı ki, “neden?” Milyarca dolarlık bir holding pazarı/piyasayı neden kaosa sürüklesin? Keza holdingin Suudi Arabistan’da -Ford Trucks gibi- milyon dolarlık yatırımları, ticari ilişkileri var. Niye kriz çıkarsın? Soru öldürüldü ülkemizde...