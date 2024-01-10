  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan'dan kritik temas! Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginlik sona eriyor

Şantiyemize 300 personel alacağız! Günlük 2 bin TL yevmiyeye çalışan bulamıyoruz

Çok sayıda ülkeye satılan AKSUNGUR İHA ile ilgili tarihi gelişme! "41 kere maşallah..."

Erdoğan ve Bahçeli’den flaş talep! Tüm Türkiye buna kilitlendi

NASA görüntüledi dünya sarsıldı: İşte 'Yeşil Canavar'

Alışverişte istek mi ihtiyaç mı önemli? Harcamada ayarı kaçırıyoruz!

Marketlerdeki bu ürünün satışı yasaklanıyor! Karar resmen verildi

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

O çocuğun ifadesi kan dondurdu! Epstein davasında yeni gelişme...

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Sinan Akçıl'dan bomba
Medya Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!
Medya

Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 17:18:00 -
Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!

Oda TV yazarı Soner Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Suudi Arabistan ile ilişkilerini ifşa etti.

Yalçın bugünkü köşesinde son dönemde yaşanan olayları konu edindi.

Soner Yalçın, Riyad'da yaşanan Mustafa Kemal provokasyonunun hemen ardından Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'in darbedilmesi ve Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem'in bıçaklanması olaylarına "provoksyon" diye yorumu yapanlara "cahil" hakaretinde bulundu. Yalçın, yazısının bir bölümünde ise Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyonlarca liralık ticari ilişkisinin olduğunu ifşa etti.

Yalçın'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Riyad krizinde gördük; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedef tahtası yapılıverdi. “Neden-sonuç” ilişkisi aranmaksızın peşin hüküm günlerce konuşuldu/konuşuluyor. Kimse sormadı ki, “neden?” Milyarca dolarlık bir holding pazarı/piyasayı neden kaosa sürüklesin? Keza holdingin Suudi Arabistan’da -Ford Trucks gibi- milyon dolarlık yatırımları, ticari ilişkileri var. Niye kriz çıkarsın? Soru öldürüldü ülkemizde...

Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin Riyad'daki otelden ayrıldığı anlar! İşte dikkat çeken detay
Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin Riyad'daki otelden ayrıldığı anlar! İşte dikkat çeken detay

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin Riyad'daki otelden ayrıldığı anlar! İşte dikkat çeken detay

Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı
Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı

Spor

Büyükekşi Riyad'da rahatsızlandı

Riyad’daki Süper Kupa krizi, İtalyan kamuoyunda da yankı buldu: 'Haç da yasaklanır mı?'
Riyad’daki Süper Kupa krizi, İtalyan kamuoyunda da yankı buldu: 'Haç da yasaklanır mı?'

Gündem

Riyad’daki Süper Kupa krizi, İtalyan kamuoyunda da yankı buldu: 'Haç da yasaklanır mı?'

Ve perde arkası aralandı! Riyad'da ertelenen Süper Kupa maçından 25 gün önce yapılan şok protokole ulaşıldı! İşte bu tam bomba
Ve perde arkası aralandı! Riyad'da ertelenen Süper Kupa maçından 25 gün önce yapılan şok protokole ulaşıldı! İşte bu tam bomba

Medya

Ve perde arkası aralandı! Riyad'da ertelenen Süper Kupa maçından 25 gün önce yapılan şok protokole ulaşıldı! İşte bu tam bomba

Ali Koç gitmeden önce bakın ne yapmış! Riyad'daki Atatürk kumpasında yeni detaylar
Ali Koç gitmeden önce bakın ne yapmış! Riyad'daki Atatürk kumpasında yeni detaylar

Gündem

Ali Koç gitmeden önce bakın ne yapmış! Riyad'daki Atatürk kumpasında yeni detaylar

Ali Koç'tan canlı yayında ayrılık sinyali
Ali Koç'tan canlı yayında ayrılık sinyali

Spor

Ali Koç'tan canlı yayında ayrılık sinyali

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23