Soner Sarıkabadayı kimdir? Soner Sarıkabadayı nereli? Soner Sarıkabadayı albümleri
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir festivalde şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı" türküsünü birlikte seslendirdi. Peki Soner Sarıkabadayı kimdir? Soner Sarıkabadayı nereli, kaç yaşında? Soner Sarıkabadayı şarkıları hangileri? İşte Soner Sarıkabadayı hayatı, biyografisi.
Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarında İstanbul'a yerleşerek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nden mezundur.
2001 yılında Kara isimli ilk albümünü çıkaran Soner Sarıkabadayı, bu albümden istediği başarıyı elde edememiş, 2009 yılında çıkardığı ‘Buz' adlı albümüyle büyük başarı kazanmıştır.
2009 yılında “Açık Adres” şarkısıyla, Kral TV'den “En İyi Beste Ödülü”nü kazanan Sarıkabadayı, 2010 yılında da “Pas” ve “Sadem” isimli albümleriyle yükselişini sürdürmüştür.
17 Nisan 2015 tarihinde “Unuttun mu Beni” adlı single’ı için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan “Periscope” üzerinden evinden canlı yayın ile sevenleri ile paylaşan Soner Kabadayı Yay burcudur.
Soner Sarıkabadayı albümleri
Kara – 2001
Trio – 2012
Soner Sarıkabadayı teklileri ve EP’leri:
Buz
Pas
Sadem
İtiraz
Tuzlu Su
İnsan Sevmez Mi?
Kutsal Toprak
Yara Bandı
Unuttun Mu Beni (feat. Ozan Çolakoğlu)
Taş
Bitanem Deme Bitanem
O Konu (feat. Röya Ayhan)
Tekamül
Gel De Uyu
Boza Boza
Tarifi Zor
Nerede Kalmıştık?
Akustikler 1
Ölümüne