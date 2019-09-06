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Soner Çetin, efsanelerle buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adanaspor ve Adana Demirspor’da uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcular ve Adana sporunun önemli isimleriyle bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:16
Soner Çetin, efsanelerle buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adanaspor ve Adana Demirspor’da uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcular ve Adana sporunun önemli isimleriyle bir araya geldi.


Bu yıl ikincisi “Adanaspor Şehitleri Anısına ve Ali Hikmet Aydınoğlu (Coral Hoca) Onuruna” teması ile düzenlenen “Sporun Gülen Yüzü” turnuvası için verilen yemekte konuşan Başkan Soner Çetin, Adanaspor ve Adana Demirspor’a hizmet etmiş efsane isimlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Çetin, “Turnuvamızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İnşallah uzun yıllar devam eder. İnşallah şu anda Adanaspor’a ve Adana Demirspor’a emek veren sporcu kardeşlerimiz de ileride bu organizasyonlarda bir araya gelirler. Sizleri çok seviyorum ve spora daha uzun yıllar hizmet vereceğinize inanıyorum.Bu turnuvanın daha da gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Sunduğunuz değerli katkılar için teşekkür ediyorum” dedi.


Adana Demirspor’un efsane ismi Ali Hikmet Aydınoğlu da gençleri spora yönlendirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, böyle bir organizasyon yapmasından dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.


Yemeğe Adanaspor ve Adana Demirspor’un efsane isimlerinin yanı sıra TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, FFHGD Adana Şube Başkanı Tülay Tapçı, İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, Adanaspor Başkan Vekili Hamza Akgül, Müsabaka Sağlık Derneği Başkanı Ragıp Okur, ASGD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz da katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:16
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