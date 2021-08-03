Söndürme helikopteri mi düştü? Helikopter nerede düştü?
OGM helikopteri i düştü? Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Sosyal medyada son olarak bir yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası yer aldı. Konu hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, yangın söndürme helikopteri mi düştü?
Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sosyal medyada ise bu süreçte bilgi kirliliği yaşanıyor. Son olarak yangın söndürme helikopterinin düştüğü ileri sürüldü. Peki, helikopter düştü mü?
Söndürme helikopteri mi düştü? Helikopter nerede düştü?
Konu hakkında Orman Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.