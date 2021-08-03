  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nuri Demirağ’ın adı, memleketi Sivas’ta İHA AR-GE Merkezi’nde yaşatılacak
İtalya'da orman yangınları ile mücadele sürüyor
Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" takip ediyor
TOMA'lar alevlere karşı mücadele ediyor!
Gündem Söndürme helikopteri mi düştü? Helikopter nerede düştü?
Gündem

Söndürme helikopteri mi düştü? Helikopter nerede düştü?

OGM helikopteri i düştü? Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Sosyal medyada son olarak bir yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiası yer aldı. Konu hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, yangın söndürme helikopteri mi düştü?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 20:04:00 -
Söndürme helikopteri mi düştü? Helikopter nerede düştü?

Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sosyal medyada ise bu süreçte bilgi kirliliği yaşanıyor. Son olarak yangın söndürme helikopterinin düştüğü ileri sürüldü. Peki, helikopter düştü mü?

Söndürme helikopteri mi düştü? Helikopter nerede düştü?

Konu hakkında Orman Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?
Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?

Yaşam

Denizli orman yangını son durum | Pınarlık orman yangını söndü mü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay