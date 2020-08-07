Sondajla açılan kuyudan gaz çıktı

Kahramanmaraş'taki bir bahçede su için açılan sondaj kuyusundan gaz çıktı. Bir vatandaşın çakmağını ateşlemesi üzerine yanmaya başlayan gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılması istendi. Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bahçe satın alan ve adı öğrenilemeyen bir kişi sondaj yaptırarak, kuyu açmak istedi. Sondaj sırasında çalışanlar, 70 metrede suya ulaştıklarını belirterek bahçeden ayrıldı.

Gazın türünün öğrenilmesi için çalışma istediler

Bir vatandaş, kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı. Yanmaya başlayan kuyudaki gazın ne olduğu öğrenilemedi. Mahalleli yetkililerden gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.