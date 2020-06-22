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Aktüel

Sondaj kuyusuna düşen koyun ile oğlak kurtarıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen oğlak 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:23:33 -
Sondaj kuyusuna düşen koyun ile oğlak kurtarıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen oğlak 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.


Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyünde bir arazide bulan 7 metre derinlik ve 50 santimetre çapında genişliği bulunan bir sondaj kuyusuna, çevrede otlayan hayvanlardan bir koyun ile bir oğlak art arda düştü. Hayvanların sesi üzerine olayı fark eden tarla sahibi itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kuyudan çıkarmayı başardı. Canlı olarak kuyudan kurtarılan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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