Sondaj aracı yan yattı: 2 kişi öldü

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Suriye uyruklu Bengi Alo idaresindeki su sondaj aracı Erkenek Tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü Bengi Alo ile kardeşi Çektar Alo ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kardeş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.