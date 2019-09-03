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Sonbahar spor okulları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, sonbahar dönemi spor okulları kapsamında, yetişkin gruplar için kentin 18 ayrı noktasında pilates ve aerobik kursu açıyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:59
Sonbahar spor okulları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, sonbahar dönemi spor okulları kapsamında, yetişkin gruplar için kentin 18 ayrı noktasında pilates ve aerobik kursu açıyor. Kayıtların 30 Eylül’e kadar devam edeceği spor okullarında ayrıca yoga, su cimnastiği ve wellness programları da uygulanacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi başlıyor. Kayıtların 30 Eylül’e kadar Turunç Masa üzerinden yapılabileceği spor okulları, bu dönem çocuk ve gençler için 15, yetişkin gruplar içinse 9 ayrı branşta açılacak. Çocuk ve genç gruplara yönelik açılacak branşlar arasında en çok ilgi gören futbol, bu dönem 6-9 yaş grubunu kabul edecek.Futbolda antrenmanlar hafta sonları Konuksever Stadı’yla birlikte ASTUR ve 75’inci Yıl spor tesislerinde gerçekleştirilecek. 8-14 yaş grubuna yönelik tenis kursları ise 75’inci Yıl, ASTUR ve OYAK spor tesislerinde yine hafta sonları düzenlenecek.Basketbol branşında ise 8-12 yaş grubu antrenmanlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dilşad Refizade, Güzeloba ilköğretim okulları spor salonlarında cumartesi ve pazar günleri yapacak. Hentbola ise 8-13 yaş grubu kabul edilecek. Hentbolda antrenmanlar ise Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda pazartesi, çarşamba ve hafta sonları gerçekleştirilecek.


Voleybol, bale, jimnastik, taekwondo, judo, güreş, masa tenisi branşlarının da açılacağı sonbahar spor okullarında badminton, squash ve salon hokeyi de yer alacak. 8-15 yaş grubunun kabul edileceği badminton, Naim Süleymanoğlu ve Dilşad Refizate İlkokulu spor salonlarında, 6-12 yaş grubu için squash Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda ve salon hokeyi kursu da Naim Süleymanoğlu’yla birlikte Namık Kemal Ortaokulu spor salonlarında cumartesi ve pazarları gerçekleştirilecek.


Muratpaşa Belediyesi, sonbahar dönemi spor okullarında yetişkin gruplar içinde 9 branşta kurs açacak. Tenis, badminton, squash, yüzme gibi her yıl dönem eden kurslarını dışında bu yıl yoğun bir fitness, aerobik, pilates ve yoga programı hazırlandı.Buna göre aralarında Teneffüs Park, Haci Bektaş Veli Kültür Merkezi’nin de bulunduğu Etiler, Yenigöl, Dutlubahçe, Güzeoluk mahallerindeki parkların da bulunduğu 18 ayrı noktada pilates ve aerobik kursu açılacak. Bununla birlikte cuma günleri Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu ve Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda yoga, aralarında Karaailoğlu Parkı ve Atatürk Parkı’nın da bulunduğu 4 noktada wellness-pilates programı uygulanacak. Ayrıca, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda su cimnastiği ve OYAK Spor Tesisleri ve Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda ise yetişkin fitness kursları da açılacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:59
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