0553 313 94 23

Sonbahar sizin için hastalık mevsimi olmasın

Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
Sonbahar sizin için hastalık mevsimi olmasın

Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, sonbaharda bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en iyi yolunun gerekli aşıların yapılması ve hijyene önem gösterilmesi olduğunu söyledi.


Sonbaharın gündüz ve gece ısı farkının çok olduğu, kuraklıktan yağışlı mevsime geçişin ve güneşin daha az görüldüğü dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Reşit Mıstık, “Bu mevsimde insanlar kapalı ortamda daha fazla zaman geçiriyorlar. Yaz alışkanlığının devam etmesi, yazlık kıyafetlerden tam olarak vazgeçilme de soğuk algınlığına davetiye çıkarır. Ayrıca soğuk, dolaşım sisteminin etkilenmesine ve mikroorganizmaların kan temasının azalmasına ve vücudun bağışık sistem hücrelerinden kaçışına sebep oluyor. Bu durumların her birinin hastalık yapma üzerine şüphesiz katkısı vardır. Bu mevsimin ikinci önemli hastalık grubu mide-bağırsak enfeksiyonlarıdır. Burada en önemli sebep, yaz mevsiminde insan çıkartılarında kuraklık sebebiyle üreme yeteneği azalan mikroorganizmaların nemle birlikte çoğalmaya başlamasıdır” dedi.


Solunum sistemine ve mide-bağırsağa yerleşerek hastalığa sebep olabilen birçok mikroorganizmanın olduğunu belirten Mıstık, “’Genel anlamıyla her bir hastalık grubunun kendi içinde benzer klinik tablolar yapar gibi görünmesine rağmen grup içindeki mikroorganizmaların yaptığı hastalıkların sonuçları ve tedavileri farklılık gösterir. Bu sebeple doktora başvurulmalı, nasıl bir tedavi verileceği doktoru tarafından hastaya bildirilmelidir’ diye konuştu.


Birçok mikroorganizmanın solunum yolu, temas ve sindirim yolu ile bulaşabilmesi mümkün olabildiğine göre bu hastalıklardan korunmanın da mümkün olduğunu belirten Mıstık, “Çoğu mikroorganizma için henüz aşı geliştirilememiştir. Grip, menenjit, tifo, rotavirüs gibi sınırlı sayıda mikroorganizmalara karşı aşı vardır. Burada en önemli şey hijyenik el yıkamadır. Çünkü eller ağıza, göze, deriye, ve yediklerimize farkında olmadan temas etmekte ve aracı olarak mikroorganizmaları sindirim ve solunum sistemine taşıyabilmektedir. Nezle virüsünün sebebi yüzde 50’den fazla ellerle bulaşmaktadır. Öksürük ve aksırırken dirsek içi ile ağız ve burunu kapatarak diğer kişileri korumalıyız. Kabuğu olan meyveleri yıkayarak ve kabuklarını soyarak, sebzeleri bol su veya sirkeli su ile yıkayarak hazırlamalıyız. Gerekli aşıların yapılması ve hijyenik el yıkamanın önemi çok büyüktür’ şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik önlemleri alındı
    1. Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik..
    2. Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
    3. Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak..
    4. Mesire alanındaki su havuzu..
    5. Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a..
    6. Bademcik alınmasına son
    7. Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda..
    8. Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında..
    9. Çevreye uydudan koruma kalkanı
    10. Mahmutbey gişelerde drone’lu trafik..
    11. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan..
    12. Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri..
    13. Cumhurbaşkanının mitinglerinde..
    14. (Özel haber) Milli boksör Elif..
    15. Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe..
    16. İslahiye üzümünde kurutma zamanı
    17. Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Yaşam..
    18. Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6..
    19. Transferin şampiyonu Kayserispor oldu
    20. Aileler birleşmeli
    21. Oryantiring hazırlık kamplarının ilk..
    22. Dink cinayeti davası
    23. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan..
    24. Uğur Böceği kursiyerlerinde sertifika..
    25. Milli motosikletçiler Portekiz'de..
    26. Zabıta 193’üncü yaşını kutluyor
    27. Çevik Kuvvet Kavşağı’nda sona doğru
    28. Aydın’da baba oğlunu vurdu
    29. Yeşilyurt Belediyespor’dan transferin..
    30. Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"