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Kadın - Aile Sonbahar alerjilerine dikkat!
Kadın - Aile

Sonbahar alerjilerine dikkat!

Sonbahar mevsimi güzelliklerinin yanında, bazı kişiler için sorun olabilecek alerjileri de beraberinde getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 11:37:00 -
Sonbahar alerjilerine dikkat!

Sonbahar mevsimi güzelliklerinin yanında, bazı kişiler için sorun olabilecek alerjileri de beraberinde getiriyor.
İlkbahar ve yaz mevsimlerinden sonra büyük bir umutla beklenen sonbahar aylarında alerjik hastalığı olanları ilgilendiren bazı değişikliklerin meydana geldiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, “Havaların serinlemesiyle birlikte rüzgâr ve rutubet bu dönemde yaşanan iklim değişikliğinin önemli özelliklerindendir. Atmosferik hareketler ve yağışlar ile çok uzak bölgelerden taşınan alerjenler yani polenler ve mantar sporlarına bağlı alerjiler de bu mevsimin sürprizlerindendir. Polenler, rüzgârlar ile çok uzak bölgelerden taşınabilir. Yaz sonu ve sonbaharda bazı yabani Ot polenleri atmosferde yoğundur. Yağmurlarla toprağa düşen polenler kuru yapraklar altında uzun süre kalabilirler. Yürüyüşler ve rüzgârlar ile bu polenler havaya karışıp solunum yolu ile alındığında bazı hastalıklara sebep olabilir” dedi.
Rutubetin küf mantarlarının üremesi için de uygun ortam sağlamakta olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Yine doğada toprakta, çürümüş bitki artıkları üzerinde büyüyen mantar sporlarına bahçe işleri ile uğraşırken, bu alanlarda yürüyüş yaparken maruz kalabilirsiniz. Bu mantar sporları yine rüzgâr ile uzak bölgelere taşınabilir. Rutubetin artması sadece doğada değil, aynı zamanda iç ortamlarda, yaşam alanlarımızda da akar (mite) ve küf oluşumu için de uygun şartlar oluşturmaktadır. Evimizde, okullarda ya da iş yerlerimizde akar ve küf oluşumuna bağlı olarak yaz aylarından sonra bu alerjenlere bağlı olarak sorunlarımız ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bunların sonucunda duyarlı kişiler alerjik rinit ve astım hastalıklarında alevlenme yaşayabilirler” şeklinde konuştu. 

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