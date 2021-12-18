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Gündem Son zamların ardından Zafer Şahin kötü haberi duyurdu: Geliyor
Gündem

Son zamların ardından Zafer Şahin kötü haberi duyurdu: Geliyor

Gazeteci Zafer Şahin, dünyadaki kuraklık gelişmeleri sonrası yakın gelecekte bir kıtlık tehlikesinin oluşacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:26:00 -
Son zamların ardından Zafer Şahin kötü haberi duyurdu: Geliyor

Gazeteci Zafer Şahin, gıda fiyatlarındaki artış ve stokçuluk meselesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te ekranlara gelen Gece Görüşü programında konuşan Zafer Şahin, önümüzdeki yıllarda gıda fiyatlarının daha da artacağını söyledi.

Zafer Şahin, "BM Eylül ayı fiyat raporunda, dünya genelinde gıda fiyatları yüzde 32 oranında artış gösterdi. Acı bir haber vereyim. Dünyada kuraklık var. Yakın gelecekte kıtlık tehlikesi var. Gıda fiyatları önümüzdeki 2 yıllık süreçte daha artacak" dedi.

Stokçulara sert tepkide bulunan Şahin, "Vicdansızlar şekeri, buğdayı her şeyi stokluyor. TMO yetkilisini aradım. Önümüzdeki iki yıl sıkıntı yok dediler. ABD, İngiltere’de gıdaya erişim konusunda sıkıntı var. TMO olası olağanüstü hal durumlarına göre önlemini alıyor" ifadelerini kullandı.

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