Son zamanların en fiyasko mesajı

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Türkiye, 40 yıllık geçmişi olan terör örgütü PKK ile son yıllarda etkin mücadele etmeye başladı. Bir diğer terör örgütü FETÖ’nün devlet bünyesinden silinmesi ve TSK’daki artıklarının da operasyonel ağırlıklarının kalmamasıyla birlikte Türkiye, PKK’yı silinme noktasına getirdi. AK Parti iktidarının en büyük başarılarından biri olan terörle mücadele konusunda, hükümete düşmanlık yapmak için PKK ile işbirliği yapacak kadar alçalan CHP kanadından ilginç bir suçlama geldi.

HDP ile ittifak yapan CHP’nin milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti’nin PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu ileri sürdü. PKK ile birlikte miting yaparken Öcalan posterlerini kendine şemsiye yapan Mahmut Tanal, birlikte yol yürüdüğü ve mitinglerde görüntü verdiği terör sevicileri unutarak akıl dışı ithamlarda bulundu.

Twitter hesabından Tanal, “Akp ile PKK karşılıklı birbirini besliyor. PKK terör örgütü Akp'nin iktidarda gitmesini istemiyor. Akparti'de PKK terör örgütün adeta bitmesini istemiyor. Güneydoğuda, vatandaş Akparti ile PKK arasında sıkışmıştır. Nusaybin sınır kapısı açılmadığı için millet ekonomik açıdan perişan” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri Murat Karayılan ve Cemil Bayık, saklandıkları mağaradan Millet İttifakı'nın ve özellikle CHP'nin adaylarının desteklenmesi çağrıları yaparken, Mahmut Tanal'ın hangi akla hizmet bu paylaşımı yaptığı merak konusu oldu.