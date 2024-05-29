Son yılların hızlı muhalifi Fehmi Koru'dan beklenmedik "Erdoğan" itirafı! Heh şöyle bakalım

Son yıllarda Tayyip Erdoğan'a muhalif söylemlerle ön plana çıkan Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı'nın "Dünya 5'ten büyüktür" tezinin giderek daha fazla destek göreceği itirafında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Batı'da ve diğer bölgelerde büyük tepkilere yol açtığını ifade eden Koru, Batılı ülkelerin BM sistemine olan inançlarının hızla azaldığını söyledi. Koru, Karar gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Vicdanı pörsümemiş insanlar, vatandaşı oldukları ülkelerde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonucu hayatlarını kaybetmiş Filistinlilere duyarsız kalmıyorlar. Başkentler her hafta sonu protesto gösterilerine sahne oluyor. Öğrenciler okuma veya mezun olma hakları ellerinden alınma tehdidine baş eğmiyor, destek eylemlerini sürdürüyorlar.

Bu kadarla da kalmayabilir.

Batı ülkelerinde sandıklar mevcut hükümetlere tepkinin adresi haline dönüşebilir…

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaşın galibi beş ülkenin kendilerine veto hakkı tanımasıyla oluşmuş BM sistemine yönelik, başını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çektiği “Dünya 5’ten büyüktür” hareketi, şu sıralarda yaşananlardan sonra, daha kuvvetli desteklere kavuşabilir.

Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri, tutuklanma korkularından, İsrail dışına çıkmakta zorlanabilir.

Üç Batılı ülke -İspanya, Norveç ve İrlanda- ile başlayan Filistin Devleti’ni tanıma dalgası yaygınlaşıp, sonunda, Gazze’ye saldırıya kadar unutulmuş görünen ‘iki devletli çözüm’ realiteye dönüşebilir…

Ben olabilecekleri ‘ihtimal’ imiş gibi sundum ama bunların bir bölümünün -belki de hepsinin- gerçekleşeceğine inancım her geçen gün artıyor.

İnsanlığın vicdanı yapılanı kaldırmıyor çünkü."