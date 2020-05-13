  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Son yılların en sıcak Mayıs ayı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için son yılların en yüksek sıcaklıkları olacağını beklediğini bu kapsamda özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:43:12 -
Son yılların en sıcak Mayıs ayı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için son yılların en yüksek sıcaklıkları olacağını beklediğini bu kapsamda özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15.05.2020 ile 19.05.2020 tarihleri arasında sıcaklıkların 9-13 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediğini belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı