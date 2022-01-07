Son yılların en büyük krizi! Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından ülkedeki son yılların en büyük krizi devam ediyor. Pazar gününden bu yana ülkede devam eden protesto gösterileri sonrasında hükümet istifa kararı aldı ancak ülkede tüm bu gelişmelere rağmen sular durulmuyor. Kazakistan'da birçok devlet binasına saldırılması ve Almatı Uluslararası Havalimanı'nın ele geçirilmesi sonrasında ülke genelinde OHAL ilan edildi. Peki Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'da yaşanan olayları GZT Avrasya Editörü Nazgul Kenzhetay anlattı...

Havalimanı göstericilerin eline geçti

Kazakistan’da olaylar tamamen kontrolden çıktı. Almatı şehrinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler dün akşam saatlerinde, kısa süreliğine de olsa havalimanı ve kritik noktaları ele geçirdi. Ancak kısa süre sonra havalimanı yeniden devlet kontrolüne alındı.

Silahlar yağmalandı

Kazakistan’daki tehlikeli gelişmelerden biri ise silah konusunda yaşanıyor. Silah satan dükkanlar ve milli güvenlik komitesinin binası basılarak yüzlerce silah yağmalandı. Bu da gösterilerin tehlike boyutunu net biçimde gösteriyor.

Rusya destekçisi örgüt çağrıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünü ülkeye davet etti. Bu davet, Rusya’yı Kazakistan sınırında askeri bir müdahale hazırlığına başlatmış oldu. Peki sürece Rusya’nın dahil olmasını nasıl yorumlamalıyız? Öncelikle Kazakistan’ın 110 bin askere sahip olmasına rağmen Rusya’nın çıkarları için çalışan bir örgütü davet etmesi oldukça sorunlu.

Bu durum Kazakistan halkı içinde de ciddi ayaklanmalara sebep olmuş durumda. Bu sabah itibariyle elde edilen bilgilere göre Almatı’da çok sayıda saldırgan öldürüldü.

Kazakistan Dışişleri bir açıklama yaparak ‘Ülkeye Dışardan gelme terör örgütleri saldırıyor, onlara karşı mücadele ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kazakistan'a müdahalesi gerçekleşmek üzere

Rusya’nın çıkarları için çalıştığını söyleyebileceğimiz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü de Kazakistan devletini korumak için asker göndermeye hazır olduğunu resmî olarak beyan etti.

Rusya’nın Kazakistan sınırında bulunan Orınbor’da dün geceden itibaren asker gönderme hazırlığı başlatıldı. Sabah saatlerinde Belarus Maçulişi hava üssünden askerler de Kazakistan’a müdahale olmak için yola çıktı.Yani Rusya’nın Kazakistan’a müdahalesi gerçekleşmek üzere.

Sürece Ermenistan da dahil oldu

Sürece Ermenistan Başbakanı Paşinyan da dahil oldu. Paşinyan, Kazakistan’a süreli yardım gönderileceğini resmen açıkladı.

KGAÖ tarafından Kazakistan’a 3 bini aşkın askerin giriş yapacağı da yüksek sesle dillendirilen iddialar arasında.

Kaynak: Gzt