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Son yıllarda neden kısırlık arttı biliyor musunuz?

Kısırlaştırdığınız hatta en yakınınız oluyor. Kim o? Belki oğlunuz.. Belki yeğeniniz.. Belki komşunuzun veya hiç tanımadığınız bir ailenin yavrusu.. Kadın ve erkekte kısırlık günümüzde giderek artış gösteriyor. Almanya’da oran %20’lerde. Bu oran 30 yıl öncesine göre iki kattan fazla.

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:49
Son yıllarda neden kısırlık arttı biliyor musunuz?


Uzmanlar durumu çevre felâketine bağlıyorlar. Çevreden alınan östrojen hormonu ya da östrojen hormonu etkisindeki kimyasal maddelerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Milyonlarca kadının kullandığı hormonlu ilaçlar ve gebelik önleyici hapların içindeki östrojenin idrarla birazı dışarı atılabiliyor. Ayrıca kimyasal yapıları tamamen ayrı olmasına rağmen östrojen etkisi gösteren, bir sürü kimyasal katkı maddeleri var. Yasaklanmalarına rağmen halâ besin maddelerinde ve insan vücudunda bu maddelere rastlanıyor.

ERKEKLERDE KADINLAŞMA BELİRTİLERİ

Ayrıca bulaşık deterjanlarında ve tuvalet/ banyo temizlik malzemelerinde kullanılan nonylphenol, endüstride kullanılan poliklorize bifenil (PCB) ve dioxine de zayıf östrojen etkisine sahip.. Bu maddelerin çevreye atılması; yer altı ve içme sularına karışması, böylece bitki ve hayvanlara geçmesi, sonuçta besinlerle insan vücudunda bu maddelerin birikmesine sebep olmakta..

Gebelerde ve emziren annelerde bu zararlı/zehirli maddeler çevreden anneye ve anneden çocuğa geçmekte..

Hatta bu maddelerin erkeklerde zamanla kadınlaşma belirtilerine sebep olduğu belirtiliyor.

Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde kısırlık tedavisi gören 500 kadında zararlı çevre maddeleri araştırılmış, büyük bir bölümünde kurşun, kadmium, cıva fazlalığı bulundu. Özellikle cıva kısırlık yönünden çok tehlikeli.. Dişlerde amalgam kullanılan olgularda kronik cıva zehirlenmesi dolayısıyla kısırlık olmakta.. Aynı ağır metaller erkeklerde de kısırlığa yol açmaktadır.

Kurşun ve kadmium nesli kurutmakta.. Danimarka Kopenhagen Üniversitesi’ndeki bir araştırma, geçen yüzyılın ortalarına göre son yıllarda erkeklerin yarı yarıya güç kaybına uğradığını ortaya koyuyor..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:49
  1. kısırlık
  2. kısırlığın sebepleri
  3. neden kısırlık arttı

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