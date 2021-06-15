Son yapılan 1 milyonluk doz, 'Yozdil' ve avanelerini morarttı!

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

"1 milyon 240 bin 311 sizce nedir?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından şunları söyledi:

1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.

Aşılama hedefiyle dalga geçmişti

'Bidon kafa' lakabıyla bilinen 'yoldil' 'nick'li Yılmaz Özdil, AK Parti Hükümeti'nin pandemiyle mücadelesini hedef alan birçok köşe yazısı karalamıştı.

Hükümetin aşı hedefini dalgaya alan Özdil, ''Fahrettinden masallar'' başlıklı yazısıyla da günde 1-2 milyon aşı yapılamayacağını iddia etmişti.

1 milyon doz geçildi, 'Yozdil' ve avaneleri morardı,

Henüz tüm yaş gruplarına aşı randevusu açılmamasına rağmen son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 aşılamanın yapılması Özdil'i adeta morarttı.

Günlük 2 milyon rakamına kararlılıkla adım adım giden AK Parti hükümetini kendi aklınca alaya alan Özdil için "dalga öyle değil böyle geçirilir" yorumları yapıldı.

Sözcü okurlarını bu kadar kandırmak kolay mı?

Oturduğu villadan koronavirüs ile mücadeleye sekte vurmaya çalışan, sözde 'ulusalcı' diye cilalanan Yılmaz Özdil'in kara propagandası, "Sözcü okurlarını bu kadar kandırmak kolay mı?", "Yılmaz Özdil bu sözlerinden utanacak mı?", "Kara propagandayı bıraksın, kalemini kırıp kaçak villasında emekli olsun" yorumlarını da beraberinde getirirdi.