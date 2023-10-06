Başkan Erdoğan’ın hayata geçirdiği ‘onurlu’ diplomasi ile uluslararası arenada ‘oyun kurucu’ ülke haline gelen ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarını büyük bir kararlılıkla icra eden Türkiye, şimdi de eli kanlı teröristlerin nefes borusu olan mali kaynaklarını yok etmek için harekete geçti. Yurt içinde ve yurt dışında peş peşe gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile terör örgütleriyle dört koldan mücadele eden Türkiye, Irak ve Suriye’deki istikrarsızlıktan faydalanan PKK/YPG’nin ele geçirdiği ve başta Amerika olmak üzere dış güçlerle ortak işlettiği petrol kuyuları ile illegal tesisleri vuracağını ilan etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, “PKK/YPG’nin kontrolündeki tüm tesislerin artık meşru hedef olduğunu” ilan ederek üçüncü taraflara ‘uzak durmasını’ tavsiye etmesi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in benzer şekilde açıklama yapması, Türkiye’nin Kandil’in hamisi haydut devletlere yönelik ‘son ültimatom’u şeklinde yorumlandı.

Fidan'ı ağlayarak dinledim

Ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütlerine ve işbirlikçi ülkelere yönelik “çekilin, vuracağız” şeklindeki tarihi resti değerlendiren Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, Akit’e şu açıklamada bulundu: “Bu şekilde bir çağrıyı biz daha önce duymamıştık. Türkiye tarihinde böyle bir çağrıyı hayal bile edemiyorduk. Ama Türkiye gerçekten çok büyük bir mesafe katetti. Gerek uluslararası diplomaside, gerekse terörle mücadele çok ciddi anlamda yol aldı. İnanmayacaksınız ama Hakan Fidan’ın üçüncü ülkelere yönelik ‘çekilin vuracağız’ açıklamasını ağlayarak dinledim. Bu gerçekten bizler için önemli bir durum. Türk milletinin özlediği günlerin ve eski gücüne kavuşmaya başladığının bir göstergesidir. Türkiye bu anlamda dünya ekonomisini yönetmek isteyen emperyalistlerin bölgemizde ülkemize karşı oluşturdukları bu terör girişimlerini sonlandırması noktasında karalılığını göstermiştir. Bu açıklama aslında üç beş çapulcu teröriste karşı yapılan bir açıklama değildi. Bu tamamen ABD başta olmak üzere dünya süper güçlerinin bir meydan okumaydı.”

ABD, Rusya, İran, topuna uyarı

Araştırmacı Yazar Murat Akan ise, şunları söyledi: “Hükümet kanadından yapılan bu açıklamalar artık bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. Gerçekten sert bir ton. Bugüne kadar alışılagelmiş açıklamalarına benzemiyor. Belli ki Türkiye’nin canı yandı ve Suriye ile Kuzey Irak’a geniş çaplı bir operasyon düşünülüyor. Dikkat ederseniz iki kez üst üste hava harekâtı düzenlendi. Kritik noktalar vuruldu. İHA ve SİHA’larla sürekli takip ve özellikle PKK ve YPG üst yönetimine karşı nokta operasyonları yapılıyor. Bunlar belli bir aşama kaydetti ve tam yönetici kadroya dayandı. Türkiye bunu bitirmek istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar sert bomba nedenini açıklama yapıldı. Ben şuna bağlıyorum. ABD artık Suriye’nin kuzeyinde, bizim güneyimizde bir devlet kurma aşamasına geldi. Devlet bunun farkında. Türkiye’nin artık son bir hamle olarak topyekûn bir imha operasyonuna başlatacağını düşünüyorum. Bunu ‘üçüncü taraf’ dedikleri ABD’nin yanı sıra İran ve Rusya’dır.” Öte yandan, Türkiye’den yapılan “Üçüncü taraflar uzak dursun” açıklamasından sonra telaşa kapılan eli kanlı terör örgütü PKK, efendilerine yalvarmaya başladı. PKK, Rusya ve ABD’den Türkiye’nin operasyonunu durdurmasını istedi.