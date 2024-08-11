Son tuzak ortaya çıktı! Araç kiralamada yeni vurgun

Araç kiralama sektöründe işler kontrolden çıkmış durumda. Profesyonellikten uzak bazı firmalar, müşterileri adeta bıktırıyor. Şirketlerle tüketiciler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sıklıkla mahkemelere taşınıyor. Bazı kiralama şirketleri, keyfi masraflar çıkararak bu işi dolandırıcılığa dönüştürüyor.

Araç kiralama öncesinde alınan depozitonun geri verilmemesi, kirala sürecinde araçta oluşan ufak tefek çizik sıyrık veya vuruklar sebebiyle fahiş paralar talep edilmesi, özellikle turistlere fazla fiyat çekilmesi, daha önceden araçta bulunan mekanik ya da kaporta hasarlarının müşteriye yıkılması, bakımsız araçların kiraya verilmesi ve bunun kazalara davetiye çıkarması, kredi kartından fazla para çekilmesi ve iadesinin uzun sürmesi, ekstra sigorta yapılması ve sözleşmelere uyulmaması yaşanan sıkıntıların başında geliyor.

"Şirkete ulaşamıyoruz"

Yakın zamanda Dalaman Havalimanı’nda yaşanan bir olayda; Türkiye’ye tatile gelen bir gurbetçi vatandaştan yüksek rakamda depozito alınıyor ve araç iadesinde bu para geri ödenmiyor.

Mağdur vatandaş; Havalimanı içinde faaliyet gösteren bir firmadan araba kiraladık. 31 bin 500 lira da depozito verdik. Aracın başına gelebilecek herhangi bir kaza veya ceza durumunda tazminat bu paradan karşılanacaktı. Ancak arabada hiçbir problem veya ceza olmamasın rağmen parayı daha sonra iade edeceklerini söylediler. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen paramızı alamadık. Şirket yetilerine de ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza çıkmıyorlar.” dedi

Kiralayan kişiden fahiş ücret talebi

Bir başka örnekte İstanbul’daki bir "Rent a Car" firmasından araba kiralayan kişi, aracı geri getirdiğinde ufak bir çizik olduğunu fark ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre firma yetkilileri hasar alındığı sırada fotoğraf çekilmediği ve zabıt tutulmadığı için sigorta şirketinin hasarı karşılamayacağını söylüyor. Bu sebeple kiralayan kişiden 20 bin lira para talep ediliyor. Daha sonra aracın bir sanayide 2 bin liraya tamir edildiği ortaya çıkıyor.

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Mahkeme süreci uzadığından vatandaş dava açmak istemiyor

Avukat Serdar Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu tür vakalar ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Profesyonel olmayan 'Rent a Car' şirketleri vatandaşlardan daha fazla para alabilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Özellikle araçta daha önceden olan bir hasarın, müşteriden talep edilmesi en sık görülen vakalardan. Mahkeme süreçleri de uzuyor. Çok büyük paralar değilse vatandaş dava açmak istemiyor” dedi.