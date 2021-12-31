Son teknoloji füzelerle Hizbullah’a gözdağı

Münübe Yılmaz

İsrail, Hizbullah’ın kontrol altında tuttuğu topraklarda “ölümcül bir saldırı düzenleme ve stratejik yerleri yok etme” tatbikatı yaptı. Israelradar adlı internet sitesi, İsrail’in kuzey sınırlarındaki Ürdün Vadisi’nde düzenlenen ve üç gün süren tatbikata binden fazla özel kuvvetler askerinin katıldığını belirtti. Askerlerin helikopterlerle tatbikat bölgesine nakledildiğini yazan Israelradar, haberinde “Söz konusu birlikler, radarlar, son teknoloji füzeler ve elektronik savaş sistemleri gibi gelişmiş teçhizatlarla silahlandırıldı. İsrailli komandolar, tatbikatta iletişim ağlarının kesilmesi ve hava desteğinin kısıtlanması durumlarında nasıl hareket edeceklerini simüle etti. Bu tatbikat, İsrail ordusunun olası bir çatışmada Lübnan içinde önemli operasyonlar gerçekleştirmeyi planladığını ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi. İnternet sitesi ayrıca, İsrailli bir askerî yetkilinin, “Bu tatbikatla, Hizbullah’ın kilit öneme sahip noktalarına ulaşabileceğimizi gösterdik” sözlerini de aktardı.