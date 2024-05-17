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Siyaset Son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Siyaset

Son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-17 21:01:00 - 2024-05-17 21:13:10
Son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre böcek ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi.

Tahlilleri temiz çıkınca taburcu edildi!

Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü, 5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.

Gece tekrar rahatsızlandı!

Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti.

Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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