Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte muhtemel isimlerin oy oranı
2023 seçimlerine kısa bir süre kala hemen hemen her gün bir anket sonucu açıklanıyor. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş canlı yayında muhtemel oy oranlarını açıkladı.
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken anket çalışmaları da son hızla devam ediyor. Yapılan son anket çalışmasını açıklayan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş adaylığı muhtemel isimlerin oy oranlarını paylaştı.
2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kala seçim anketlerine yönelik de çalışmalar hızlandı. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 49
"Cumhurbaşkanlığı için kim oy verirsiniz?" sorusunu sorduğumuzda 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 civarında oy alıyordu ama şu an yüzde 49 bandında gözüküyor.
İşte o sıralama
Kılıçdaroğlu yüzde 14-15 civarında alıyor. Daha sonrasında ise sırasıyla Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve altıncı sırada Ekrem İmamoğlu yer alıyor.
İmamoğlu geriledi
Umut besledikleri İmamoğlu altıncı sırada yer alıyor. İstanbul'da ise yine Erdoğan birinci İmamoğlu dördüncü sırada. Burada da Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun önünde.
MHP ve İYİ Parti oy oranı
İYİ Parti şu anda yüzde 12 civarında. MHP ciddi bir oy toparladı. MHP yüzde 9'larda gözüküyor. Erdoğan oy verecek tüm kitlelere dokunuyor. Seçimlerde alınan oylar yakında görülmeye başlar.
İlk turda seçim biter
AK Parti büyük bir hata yapmazsa ve bu rasyonellik bu şekilde devam ederse Erdoğan birinci turda seçimi kazanır.
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