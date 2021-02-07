Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Optimar'ın anketinde işte partilerin oy oranları
Optimar Araştırma, son seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna göre Cumhur İttifakı yüzde 52'lik oy oranlarına ulaşıyor.
Araştırma şirketi Optimar, seçmene "Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yöneltti. Kararsızların oyu dağıtıldıktan sonra katılımcılardan yüzde 40,5'i AK Parti, yüzde 10,8'i MHP dedi. BBP'nin oyuyla birlikte Cumhur İttifakı oyların yüzde 52,1'ine ulaşıyor.
Millet İttifakı'ndan CHP'nin oyu yüzde 22,6; İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 10'da kaldı. HDP'nin oyu da yüzde 10,6.
Yeni kurulan partilerden Gelecek ve DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2,1.
Katılımcılara, bugün Türkiye'deki en önemli sorunun ne olduğu da soruldu. Yüzde 38,1 "ekonomi" yanıtını verdi. Ekonomiyi koronavirüs salgını, işsizlik, eğitim, terör izledi.
Son olarak katılımcılara, sorunları hangi partinin çözeceğine inandıkları soruldu. Birinci parti yüzde 28,1'le AK Parti. CHP diyenlerin oranı yüzde 16,5; HDP diyenlerin oranı yüzde 8,5; İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 7,7; MHP diyenlerin oranı ise yüzde 6,2 oldu.
Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,7 olurken, katılımcılardan yüzde 13,8'i ise, "Hiçbiri" dedi.