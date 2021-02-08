Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...
SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, TV 100’de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı ankete göre 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti yüzde 39.3, MHP yüzde 10.5, BBP ise yüzde 1.1 oy alıyor" dedi.
SONAR'ın anketine göre CHP yüzde 22,6 oy alırken İYİ Parti ise 13,1 oy oranına sahip oluyor. HDP yüzde 10,2, Saadet Partisi ise 1,2 oy alıyor