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Siyaset Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...

SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:02:00 -
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...

SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, TV 100’de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı ankete göre 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti yüzde 39.3, MHP yüzde 10.5, BBP ise yüzde 1.1 oy alıyor" dedi.

SONAR'ın anketine göre CHP yüzde 22,6 oy alırken İYİ Parti ise 13,1 oy oranına sahip oluyor. HDP yüzde 10,2, Saadet Partisi ise 1,2 oy alıyor

 

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Yorumlar

ALİ

HAKAN BEY YİNE CHP KIZMASIN DİYE NALINA MIHINA VURMADAN İŞİ GÖTÜRDÜ. HİÇ BİR ŞEY YAPMAYAN PARTİLER YERİDE SAYARKEN NEDEN AK PARTİ VE MHP'Lİ CUMHUR İTTİFAKI OYLARI ERİYOR ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL.
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