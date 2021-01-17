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Siyaset Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte oy oranları...
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte oy oranları...

KONDA Araştırma Şirketi, Aralık ayı seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 15:01:00 -
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte oy oranları...

KONDA araştırma şirketi 2020 yılının son anket sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanların yüzde 39,8’i oyunu AK Parti’ye vereceğini ifade etti.

CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 22,2 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 10,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 10,5’i ise İyi Parti’ye oy vereceğini kaydetti.

Ankete göre, MHP’ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 9,8 olarak belirlendi.

Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile AK Parti’den ayrılan isimler tarafından kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 6,9 olarak tespit edildi.

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