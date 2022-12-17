Son seçim anketi ortaya çıktı! AK Parti’den sürpriz çıkış

Araştırma şirketi Areda Survey, 26 ilde 25-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını Haber7’ye açıkladı.

Anket sonuçlarına göre; AK Parti Mayıs ayından beri yükselişini sürdürürken İYİ Parti’deki düşüş dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak alacağı oy oranının yüzde 49,9’a yükseldiği görüldü.

Erdoğan oy oranını yüzde 49.9'a yükseltti

Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy oranını yüzde 49,9’a yükselterek rakiplerine açık ara fark attı. En yakın takipçisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 15,7 oranında. Onun arkasında ise CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 15,3 ile yer alıyor. Son günlerde sürekli adaylığı dillendirilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.

Erdoğan'ın yaptığı hamleler meyvesini veriyor

Oy oranı Mayıs 2022’de yüzde 45,3 seviyesinde bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o tarihten itibaren istikrarlı bir çıkış yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı adımlarla oy oranını yüzde 49,9’a kadar çıkarmayı başardı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yükseliş

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aralık ayında yüzde 5,7 olan oy oranını yüzde 15,7’ye kadar çıkardı. Aynı tarihlerde oy oranı yüzde 31,3 olan CHP’li Mansur Yavaş’ın Kasım ayına gelindiğinde yüzde 15.3’e kadar düştüğü görüldü. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sonra ikinci sırada yer alırken Yavaş, üçüncü sıraya düştü.

Gençlerin tercihi Erdoğan

Anket çalışmasında demografik verilere de yer verildi. Verilere göre, en çok manipüle edilmeye çalışılan 18-34 yaş aralığındaki gençler, ‘Erdoğan’ dedi.

Algı operasyonlarına gelmeyen gençler, yüzde 46,6 ile Erdoğan’ı seçerken, yüzde 15,9 ile Kılıçdaroğlu’nu tercih etti.

AK Parti oylarını yükseltti

Anketlerinde sorulan “Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna cevap veren vatandaşların yüzde 39,4’ü AK Parti, yüzde 23,7’si CHP, yüzde 11,3’ü İYİ Parti, yüzde 10,7’si HDP ve yüzde 9,6’sı MHP cevabını verdi.

6'lı Masa umduğunu bulamadı

6’lı masanın diğer bileşenlerinden DEVA Partisi yüzde 0,8, Gelecek Partisi yüzde 0,1, Saadet Partisi yüzde 0,6 oranında olması dikkat çekti. Bu oy oranlarıyla birlikte 6’lı masanın yüzde 36,7 oy oranına sahip olduğu görüldü.

6'lı Masa'nın gizli ortağının oy oranı

Ankete göre, 6’lı masanın gizli üyesi olarak görülen HDP’nin oy oranı ise yüzde 10,7 seviyesinde bulunuyor.

AK Parti'den istikrarlı çıkış

Areda Survey’in paylaştığı verilerde, partilerin oy oranındaki aylara göre değişim de yer aldı. AK Parti’de mayıs ayından beri istikrarlı bir yükseliş görülürken İYİ Parti’nin oy oranlarında Temmuz ayından sonra düşmesi dikkat çekti.

Cumhur İttifakı önde

Seçim anketindeki dikkat çeken bir diğer soru ise “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?” sorusu oldu. Katılımcıların iki ittifaktan birini seçmeleri halinde, Cumhur İttifakı’nın yüzde 51,4 oy oranına yükseldiği, Millet İttifakı’nın ise yüzde 48,6 oy oranında kaldığı görüldü.

Millet "ekonomik sorunları yine AK Parti çözer" diyor

“Sizce mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer muhalefet mi?” sorusuna cevap veren vatandaşlar, ekonomiyi yine AK Parti iktidarının düzelteceğine inanıyor. 6’lı masada, ekonominin lideri olarak gösterilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olmasına rağmen vatandaşlar, Millet İttifakı’nın ekonomiye çare olacağına inanmıyor.

Attığı adımlarla vatandaşlara güven vermeyen muhalefet yüzde 30 oy oranında kalırken, AK Parti hükümeti ise yüzde 48,1 oy oranıyla milletin umudu olmayı sürdürüyor.

Haber7