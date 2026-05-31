  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ordusunun en değerlisini düşürdü Tek tek avlıyor Ancak bu cezalar sizi adam eder... Trafik canavarına 225 bin lira para cezası Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir ABD'den İran'a karşı benzeri görülmemiş geri adım! ‘Özgür Özel ve İmamoğlu’nu yönlendiren bazı güçler var’ Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız! Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk! Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor!
Spor Son şampiyonu deviren San Antonio Spurs, 12 yıl aradan sonra NBA finalinde
Spor

Son şampiyonu deviren San Antonio Spurs, 12 yıl aradan sonra NBA finalinde

Yeniakit Publisher
Muammer Yılmaz Giriş Tarihi:
Son şampiyonu deviren San Antonio Spurs, 12 yıl aradan sonra NBA finalinde

NBA Batı Konferansı final serisinin karar maçında San Antonio Spurs, son şampiyon unvanına sahip Oklahoma City Thunder'ı 111-103'lük skorla geçerek seriyi 4-3 kazandı ve şampiyonluk yolunda New York Knicks'in rakibi olmayı başardı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nın nefes kesen final serisinin yedinci ve son karşılaşması, San Antonio Spurs ile unvanını korumak isteyen Oklahoma City Thunder arasında oynandı. Deplasmanda rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen Spurs, zorlu mücadeleden 111-103'lük skorla üstün ayrılarak seriyi 4-3'lük zaferle noktaladı. Bu kritik galibiyetle birlikte San Antonio temsilcisi, tam 12 yıllık bir hasretin ardından adını yeniden NBA Finalleri'ne yazdırma başarısı gösterdi.

Tarihi zaferi getiren maçta San Antonio cephesinde genç yıldız Victor Wembanyama, 22 sayı ve 7 ribaund üreterek takımının en skorer ismi olarak öne çıktı. Parkede Wembanyama'ya 20 sayı, 6 ribaundluk katkısıyla Julian Champagnie ve 16 sayı, 6 ribaund, 6 asistle çok yönlü bir oyun ortaya koyan Stephon Castle destek verdi. Ev sahibi ekip Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın kaydettiği 35 sayı ve 9 asistlik muazzam performansı, son şampiyonu elenmekten kurtarmaya yetmedi. Batı'nın zirvesine çıkan Spurs, büyük final serisinde Doğu Konferansı şampiyonu New York Knicks ile şampiyonluk yüzüğü için kozlarını paylaşacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23