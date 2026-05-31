Son şampiyonu deviren San Antonio Spurs, 12 yıl aradan sonra NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nın nefes kesen final serisinin yedinci ve son karşılaşması, San Antonio Spurs ile unvanını korumak isteyen Oklahoma City Thunder arasında oynandı. Deplasmanda rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen Spurs, zorlu mücadeleden 111-103'lük skorla üstün ayrılarak seriyi 4-3'lük zaferle noktaladı. Bu kritik galibiyetle birlikte San Antonio temsilcisi, tam 12 yıllık bir hasretin ardından adını yeniden NBA Finalleri'ne yazdırma başarısı gösterdi.

Tarihi zaferi getiren maçta San Antonio cephesinde genç yıldız Victor Wembanyama, 22 sayı ve 7 ribaund üreterek takımının en skorer ismi olarak öne çıktı. Parkede Wembanyama'ya 20 sayı, 6 ribaundluk katkısıyla Julian Champagnie ve 16 sayı, 6 ribaund, 6 asistle çok yönlü bir oyun ortaya koyan Stephon Castle destek verdi. Ev sahibi ekip Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın kaydettiği 35 sayı ve 9 asistlik muazzam performansı, son şampiyonu elenmekten kurtarmaya yetmedi. Batı'nın zirvesine çıkan Spurs, büyük final serisinde Doğu Konferansı şampiyonu New York Knicks ile şampiyonluk yüzüğü için kozlarını paylaşacak.