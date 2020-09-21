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Spor Son şampiyon Real Madrid sezona beraberlikle adım attı
Spor

Son şampiyon Real Madrid sezona beraberlikle adım attı

2020-2021 sezonunda ilk maçına çıkan İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Real Madrid konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 01:26:00 -
Son şampiyon Real Madrid sezona beraberlikle adım attı

koronavirüs salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen Real Madrid'in, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Getafe maçı başka tarihe alınmıştı.

La Liga'da yeni sezona 2. haftada Real Sociedad deplasmanıyla adım atan Real Madrid, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen sahadan golsüz ayrıldı.

İspanya'da günün diğer maçlarında, Cadiz, deplasmanda Huesca'yı 2-0 yenerken, Granada, sahasında Alaves'i 2-1 yenmeyi başardı ve Real Betis de evinde Real Valladolid'i 2-0'lık skorla yendi.

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