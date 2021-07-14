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Spor Son şampiyon Beşiktaş'tan görülmemiş "Kenan Karaman" hatası
Spor

Son şampiyon Beşiktaş'tan görülmemiş "Kenan Karaman" hatası

Son şampiyon Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıklayarak görülmemiş bir hataya imza attı. Hatadan kısa sürede dönüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 20:23:00 -
Son şampiyon Beşiktaş'tan görülmemiş "Kenan Karaman" hatası

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladı. Hatasında kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp duyuruda milli futbolcunun adını çıkarıp, sadece Atiba ve Necip'in ismini koydu.

Hata hemen düzeltildi

Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torosolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi.

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