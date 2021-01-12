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Spor Son şampiyon Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirledi
Spor

Son şampiyon Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirledi

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:47:00 -
Son şampiyon Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

DHA'nın haberine göre, yöneticiler Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

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