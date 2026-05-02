2 Mayıs 2011: Usame bin Ladin'in vefatı (El-Kaide’nin kurucu lideri)

Usame bin Ladin, 10 Mart 1957 tarihinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde doğdu. Babası Muhammed Bin Ladin, Cidde’de inşaat işleriyle uğraşarak milyarder olan ve Saudi Binladin Group adıyla faaliyet gösteren şirketin kurucusudur. Babasının 1967’de ölmesinin ardından Usame’ye yaklaşık 25-30 milyon $ miras kalmıştır. Ladin, Sünni bir Müslüman olarak yetiştirildi. Suriye ve Lübnan gibi şehirlerde öğrenim gördü. Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde de ekonomi eğitimi aldı.







Usame Bin Ladin 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a girmesi üzerine mücahitlere destek için bölgeye geldi. 1984 senesinde de Mekteb el-Hidemat’ı kurarak mücahit gruplara asker ve silah yardımı sağladı. Bu dönemde Ladin’in Arap dünyasındaki ünü arttı. 11 Ağustos 1988 tarihinde Peşaver’de gerçekleştirilen toplantıda, Sovyet kuvvetlerinin ülkeden ayrılmasının ardından da cihada devam edilmesi kararlaştırıldı. 20 Ağustos 1988’de de El Kaide resmen kurulmuş oldu.







Usame Bin Ladin, 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle patlak veren Körfez Savaşı sırasında Suudi Arabistan Kralı Fehd ile Savunma Bakanı Sultan’la görüşerek Amerika Birleşik Devletleri’nden askeri bir yardım alınmaması gerektiğini ve kendi kuvvetleriyle krallığı savunabileceğini ifade etti. Ancak bu öneri kabul edilmedi. Müslüman olmayan Amerikan birliklerinin kutsal topraklara ayak basmasını uygunsuz bulan Ladin, esas savaşın Irak’a karşı değil, İslam’a karşı verildiğini söyledi. 1991 yılında da Pakistan’a giderek ülkesine bir daha dönmeyeceğini belirtti. Sonra ise İslamcı Ulusal İslami Cephesi’nin desteğiyle Sudan’ın başkenti Hartum’daki bir eve yerleşti.







Usame bin Ladin, 2 Mayıs 2011 tarihinde Neptün Mızrağı kod adını taşıyan harekat sonucunda şehid edildi. Cenazesi kimsenin bulamaması için Umman Denizi’ne atıldığı söylense de eşinin daha sonraki beyanına göre taşınması için havalanan helikopter kalkış sırasında infilak etti ve içindekilerle beraber parçalandı. ABD bunu örtbas için “Umman Denizi’ne atıldı” yalanını servis etti.